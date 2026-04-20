Омбудсмен: в 2025 году сохраняется проблема беременности среди несовершеннолетних

20.04.2026 15:25





Омбудсмен Грузии в отчете за 2025 год сообщает, что за первые 11 месяцев прошлого года было зарегистрировано 436 беременных несовершеннолетних.



В итоге всего за 2025 год в учете в качестве родителей отражены 287 несовершеннолетних.



Офис народного защитника сообщает, что ранние браки и помолвки в детском возрасте в Грузии по-прежнему остаются серьезной проблемой. По сравнению с прошлым годом в 2026 году число беременностей среди несовершеннолетних увеличилось, но количество несовершеннолетних родителей снизилось.



«По данным Службы общественного здоровья, за первые 11 месяцев 2025 года было зарегистрировано 436 беременных несовершеннолетних, а всего за 2025 год учтено 287 несовершеннолетних родителей.



Согласно изученным Народным защитником делам, по-прежнему выявляется проблема неэффективного реагирования на случаи браков в детском возрасте. Уже много лет Народный защитник указывает на необходимость криминализации соглашений, заключаемых с целью помолвки или брака несовершеннолетних, однако и в 2025 году не было предпринято действенных шагов для создания эффективных механизмов», — говорится в докладе омбудсмена Грузии.



Напомним, в Грузии законом запрещено вступать в брак до 18 лет. Однако в ряде случаев ранние браки продолжают заключаться неофициально — по договорённости между сторонами, особенно в сельских районах страны.



Половые отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, являются уголовным преступлением. Правоохранительные органы фиксируют подобные случаи и возбуждают уголовные дела.



Беременность в очень раннем возрасте (например, в 13–15 лет) встречается, но такие ситуации рассматриваются как нарушение закона и становятся предметом расследования соответствующих органов.



Источник: SOVA

