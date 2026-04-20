«Грузия – это поле глобальной битвы против диктаторов» - конгрессмен Джо Уилсон

20.04.2026 15:39





Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявляет, что Грузия по-прежнему остается стратегически важной страной на Южном Кавказе в условиях роста геополитической конкуренции и усиления внешнего влияния в регионе.



В интервью «Радио Свобода» Уилсон подчеркивает значимость демократических процессов и отмечает, что «грузинский народ заслуживает подлинно свободных и справедливых выборов».



Джо Уилсон связывает свою позицию в отношении Грузии в том числе и с личным опытом.



«На протяжении долгого времени источником моего вдохновения является сам грузинский народ. Я имел честь посещать Тбилиси и встречаться с отважными гражданами Грузии. Мои четверо сыновей также несли службу за границей бок о бок с грузинскими солдатами, и я могу с уверенностью сказать, что грузинские военные исключительно храбры и отличаются профессионализмом. Мне было спокойно от осознания того, что мои сыновья служили вместе с ними.



Именно это восхищение грузинским народом определяет мою позицию: они заслуживают признания и, что самое главное, подлинно свободных и справедливых выборов. Это критически важно. Сегодня широкая траектория истории склоняется в пользу демократических процессов и надежной избирательной среды», — говорит Уилсон.



Конгрессмен утверждает, что во всем мире намечается тенденция к укреплению демократических процессов, и это должно отразиться и на Грузии.



Геополитическая конкуренция и значение порта в Анаклии

Конгрессмен уделяет особое внимание растущему влиянию России и Китая в регионе. По его оценке, Южный Кавказ находится на «стратегическом перекрестке», а глубоководный порт Анаклия должен рассматриваться как критически важный инфраструктурный объект.



«Одна из главных вещей, которая нас беспокоит, — это растущее сотрудничество между Россией и Коммунистической партией Китая, особенно в связи с Анаклией», — говорит он.



По его пояснению, интерес Китая связан с контролем над транспортировкой редких минералов из Центральной Азии. По словам Уилсона, для США критически важно, чтобы эта инфраструктура оставалась открытой и не подпала под доминирование Пекина.



Региональные изменения и влияние России



Уилсон рассматривает и широкую региональную картину, утверждая, что влияние России в ряде стран ослабевает. В качестве примера он называет Молдову, Румынию и Армению, где, по его словам, попытки Москвы оказались менее успешными.



Конгрессмен особо отмечает Сирию, где, по его выражению, произошел «коллапс российского влияния» и завершилась многолетняя диктатура. Параллельно он положительно оценивает дипломатический прогресс между Арменией и Азербайджаном и считает, что подобное сотрудничество является желательной моделью и для Грузии.



Иран, безопасность и разведывательные опасения



Конгрессмен также говорит об опасениях по поводу возможного сближения Грузии с Ираном. По его словам, существуют отчеты, указывающие на определенное сотрудничество, включая возможность обмена разведывательной информацией.



«Различные отчеты указывают на сотрудничество, которое может включать и обмен разведывательной информацией. Это вызывает особую обеспокоенность, учитывая жестокое подавление инакомыслия иранскими властями, включая убийства десятков тысяч участников протестов.



На мой взгляд, такие действия и связи не отражают волю и стремления грузин — они проявляют последовательную приверженность свободе и независимости», — говорит Уилсон.



«Мир посредством силы» и глобальная стратегия



Уилсон касается и внешней политики США, упоминая подход президента Дональда Трампа, который включал диалог с различными враждебными режимами. Однако, по его словам, такой опыт показывает, что сдерживание авторитарных режимов невозможно одной лишь дипломатией.



«Мы находимся в периоде, который характеризуется фундаментальным контрастом: авторитарные системы, основанные на силе, борются с демократическими системами, действующими на основе закона», — говорит он.



По его словам, именно поэтому происходит укрепление международных коалиций, в том числе в Европе, где НАТО расширилось и коллективная безопасность усилилась.



Уилсон также говорит о своей законодательной инициативе — «Акте о борьбе с китайским контролем на Кавказе». По его словам, этот законопроект направлен на ограничение влияния Коммунистической партии Китая в стратегических регионах.



«Мы уже видим, как азиатские страны, такие как Япония и Южная Корея, укрепляют свою оборону и партнерство на основе принципа «мир посредством силы» (peace through strength). Аналогичное сотрудничество формируется между Австралией и Филиппинами.



В целом мы находимся в периоде, который характеризуется фундаментальным контрастом: авторитарные системы, основанные на силе, борются с демократическими системами, действующими на основе закона. Эта динамика четко проявилась после вторжения России в Украину в 2022 году и в последующих конфликтах.



Обнадеживает и то, что стойкость перед лицом авторитаризма растет во всем мире. Я верю, что этот импульс в конечном итоге приведет к свободным и справедливым выборам и в Грузии», — заявляет конгрессмен.





Рычаги влияния США и выбор Грузии

На вопрос о том, достаточно ли у Вашингтона инструментов для сдерживания влияния Китая в регионе, Уилсон отвечает, что «дипломатические, экономические и политические инструменты — все они могут быть эффективными».



По его словам, главной целью является не конфронтация, а «обеспечение того, чтобы важные активы оставались независимыми и открытыми».



Вот перевод заключительной части текста:



Послание для Грузии

В конце интервью Уилсон направляет послание как грузинскому обществу, так и властям. Он отмечает, что основной принцип политики США остается неизменным — поддержка демократических ценностей.



«Конечная цель ясна: свободные и справедливые выборы, которые отражают волю народа», — говорит он.



По его оценке, несмотря на политические трудности, в США существует широкая двухпартийная поддержка Грузии, что, по его словам, представляет собой «сильный сигнал» для демократического будущего страны.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





