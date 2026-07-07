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Дипломаты: саммит НАТО в Анкаре — еще один шаг Грузии в самоизоляцию
07.07.2026 20:57
Общество дипломатов Грузии реагирует на то, что Грузия не была приглашена на саммит НАТО в Анкаре. В заявлении отмечается, что «саммит НАТО в Анкаре стал для Грузии еще одним шагом на пути к самоизоляции».
«Ни один официальный представитель Грузии не участвует ни в одной официальной встрече в рамках саммита. Вопрос Грузии не включен в повестку дня ни одной официальной встречи.
Соответственно, участие министра иностранных дел в мероприятии, организованном одной из исследовательских организаций в Анкаре в период проведения саммита, не меняет того факта, что Грузия осталась за пределами официального политического процесса саммита НАТО и форматов обсуждения принимаемых решений», — заявили дипломаты.
Напомним, глава МИД Грузии Мака Бочоришвили отправилась в Анкару, но примет участие в мероприятии «Союзники в Анкаре» 7–8 июля на полях саммита НАТО.
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