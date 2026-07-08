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Глава МИД: Ряд политсил использует международные структуры против Грузии
08.07.2026 10:41
Вице-премьер и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили прокомментировала проект резолюции по Грузии, инициированный конгрессменом Джо Уилсоном в ПА ОБСЕ. Дипломат заявила, что некоторые политические силы используют международные организации для продвижения собственной политической повестки против Грузии.
Бочоришвили отметила, что это не первый случай, когда вопросы, связанные с Грузией, используются на международных площадках в политических целях, добавив, что Джо Уилсон уже долгое время «активно продвигает на международной арене повестку, направленную против Грузии», и продолжает придерживаться этой линии в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
«Мы видим, что отдельные деятели используют любые форматы, в том числе международные организации, чтобы максимально продвигать ту повестку, которую они имеют против Грузии, и использовать международные институты для этих целей. Это не первая такая попытка», — заявила министр.
Бочоришвили подчеркнула, что очередной проект резолюции по Грузии, представленный в ПА ОБСЕ, является продолжением этой политики.
«Джо Уилсон — это человек, который активно продвигает на международной арене повестку против Грузии. Конечно, у него есть возможность развивать эту же линию и в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Именно это демонстрирует его инициатива по внесению очередного негативного вопроса, связанного с Грузией, в повестку заседаний ПА ОБСЕ», — добавила вице-премьер и глава МИД Грузии.
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