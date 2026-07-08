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Самхарадзе: Абхазия и Цхинвальский регион остаются под оккупацией РФ
08.07.2026 10:42
Депутат «Грузинской мечты», глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил, что Абхазия и Цхинвальский регион, которые составляют 20% территории Грузии, продолжают находиться под незаконной оккупацией России.
Выступая на Парламентской ассамблее ОБСЕ в Гааге политик акцентировал внимание на проблему оккупации и осудил так называемое «Соглашение об углублении союзнического сотрудничества» между Москвой и Цхинвали.
«Хочу обратить внимание на последние события, которые еще больше осложняют ситуацию на местах. Я самым решительным образом осуждаю так называемое соглашение между Россией и так называемой Южной Осетией об углублении союзнического сотрудничества. Этот документ является грубым нарушением международного права и демонстрирует очередную отчаянную попытку России укрепить оккупацию и добиться фактической аннексии регионов Грузии, признанных международным сообществом частью ее территории», — заявил Самхарадзе.
Депутат подчеркнул, что любые соглашения или договоры, заключенные самопровозглашенными властями оккупированных территорий, не имеют юридической силы.
«Я хочу напомнить международному сообществу, в том числе Российской Федерации, что любое так называемое соглашение или договор, подписанный самопровозглашенными властями оккупированных территорий, изначально является недействительным», — отметил Самхарадзе.
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