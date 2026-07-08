Глава МИД: НАТО укрепила оборонный потенциал Грузии

08.07.2026 10:42





Глава МИД Грузии, вице-премьер Мака Бочоришвили на мероприятии в рамках саммита НАТО — «Союзники в Анкаре» в Турции — приняла участие в панельной дискуссии «За пределами постхолодной войны: как ориентироваться в эпоху стратегической неопределенности».



Министр подчеркнула давнее партнерство между Грузией и НАТО, отметив, что Альянс и его государства-члены внесли значительный вклад в укрепление оборонного потенциала Грузии. Ботчоришвили также подчеркнула, что Грузия активно участвует в миссиях и операциях НАТО.



«Партнерство между НАТО и Грузией развивалось очень тесно, и мы сотрудничаем уже много лет. НАТО и его государства-члены способствовали развитию оборонного потенциала Грузии. В то же время важно отметить, что Грузия всегда вносила значительный вклад в реализацию трансатлантической повестки дня, а также в миссии и операции НАТО. Стоит упомянуть хотя бы миссию в Афганистане, поскольку она демонстрирует вклад Грузии как государства, не являющегося членом НАТО. Грузия была крупнейшим поставщиком войск для этой миссии», — заявила Бочоришвили.



Министр также отметила проблемы в области безопасности, с которыми сталкивается Грузия, добавив, что поддержание мира и стабильности остается главным приоритетом внешней и внутренней политики страны.





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