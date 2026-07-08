Гахария: Пока «Мечта» лжет, мы защищаем интересы Грузии в ПА ОБСЕ

08.07.2026 10:42





Георгий Гахария, лидер оппозиционной партии «Гахария за Грузию», который находится за пределами страны и не намерен возвращаться в ближайшее время, опубликовал пост, в котором сообщает, что, пока власти Грузии заняты «распространением лжи на международных площадках, чтобы замаскировать реальность», его политическая сила под его предводительством защищает национальные интересы, территориальную целостность и суверенитет Грузии» в ходе визита в ПА ОБСЕ в Гааге.



«В ходе моего рабочего визита в ПА ОБСЕ в Гааге я провожу важнейшие встречи с руководством ОБСЕ, международными партнерами и делегациями, которые на протяжении десятилетий поддерживают Грузию.



В то время как правительство Грузии занято распространением лжи на международных площадках, чтобы замаскировать реальность, мы делаем то, что они отказываются делать: защищаем национальные интересы, территориальную целостность и суверенитет Грузии.



После пустых обещаний воссоединения и позорных извинений перед оккупантами партия «Грузинская мечта» пытается заставить общество смириться как с потерей наших оккупированных земель, так и с разрушением нашего европейского будущего. Это ничто иное, как коллаборационизм.



В условиях бездействия правительства нашей приоритетной задачей в Гааге является мобилизация партнеров против ускоряющихся процессов аннексии на оккупированных территориях Грузии, особенно в Цхинвальском регионе за последние три месяца.



Вместе со своей командой я буду продолжать бороться за европейское будущее и территориальную целостность Грузии», — пишет оппозиционный политик.



Напомним, Георгий Гахария в настоящее время находится за пределами Грузии. Он покинул страну весной 2025 года и, по имеющимся данным, находится в Европе, предположительно в Германии. В сентябре 2025 года политик заявил, что не планирует возвращаться в Грузию в ближайшее время.



Гахария занимал пост премьер-министра Грузии в 2019–2021 годах, а до этого был министром внутренних дел. После отставки с должности главы правительства он основал оппозиционную партию «Гахария — за Грузию».



В ноябре 2025 года, уже находясь за границей, Гахария стал фигурантом уголовного дела. Генпрокуратура Грузии начала против него расследование по статьям об «организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» в т.н. «ночь Гаврилова» 20 июня 2019 года и «превышении служебных полномочий» в рамках так называемого «дела Чорчана» — установки т.н. блокпоста.



11 ноября 2025 года прокуратура официально предъявила Гахария обвинения, а 12 ноября того же года Тбилисский городской суд заочно избрал ему меру пресечения в виде предварительного заключения.



Представители партии «Гахария — за Грузию» и другие оппозиционные силы называют уголовное преследование политика политически мотивированным и утверждают, что оно является частью давления на оппонентов власти. В правительстве Грузии эти обвинения отвергают, заявляя, что дело имеет исключительно правовой характер и Гахария должен предстать перед судом после возвращения в страну.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

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