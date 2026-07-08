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Оппозиционный телеканал Formula объявил о приостановке утренних программ из-за финансовых проблем
08.07.2026 10:43
«На данном этапе другого решения нет. Formula исчерпала свои ресурсы в формате так называемой "неоплачиваемой работы", и, похоже, сокращения стали неизбежны", - сказал генеральный директор телекомпании Миша Мшвидладзе.
Ведущий утренней программы Ираклий Кикнавелидзе сообщил в эфире, что команда работала без зарплаты "уже много месяцев".
Комиссия по связи ранее предоставила данные о рекламных доходах телеканалов. В январе-марте Formula заработала всего 981 200 лари (около $377 тыс). Это намного меньше, чем, например, у лояльного к властям телеканала Imedi, чей рекламный доход за пять месяцев превысил 10 млн лари.
Год назад о прекращении вещания из-за финансового кризиса и внутренних конфликтов объявил другой оппозиционный телеканал - Mtavari. После этого часть команды продолжила работу под брендом Mtavari в соцсетях.
Более или менее из критически настроенных к властям телеканалов на данный момент держится на плаву Pirveli. Рекламный доход за январь-май составил 1 332 345 лари.
* С апреля 2025 года теле- и радиовещательным компаниям Грузии запрещено получать финансирование из-за рубежа, за исключением, когда это связано с рекламой продукции. Законодательство также запрещает финансируемую из других стран трансляцию программ. Одновременно в стране действуют жесткие ограничения на получение зарубежных грантов - они возможны только с разрешения правительства.
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