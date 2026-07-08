Бочоришвили: Обеспечение мира и стабильности остаётся главным приоритетом внешней и внутренней политики Грузии

08.07.2026 11:20





В рамках проходящего в Турецкой Республике мероприятия «Союзники в Анкаре» вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили приняла участие в панельной дискуссии «За пределами мирового порядка после холодной войны: ориентирование в эпоху стратегической неопределённости», где выступила с обращением к присутствующей аудитории.



В своём выступлении министр акцентировала внимание на многолетнем партнёрстве Грузии и НАТО и отметила, что Альянс и его государства-члены внесли значительный вклад в укрепление оборонных возможностей Грузии, тогда как Грузия активно участвовала в миссиях и операциях Альянса.



«Достаточно вспомнить миссию в Афганистане, где Грузия, как государство, не являющееся членом НАТО, была крупнейшим контрибутором по численности военного контингента. Это наглядно подтверждает прочность партнёрства между Грузией и НАТО», — заявила Мака Бочоришвили.



Министр также говорила о вызовах безопасности, стоящих перед Грузией, и отметила, что сохранение мира и стабильности остаётся для страны главным приоритетом как внешней, так и внутренней политики.



«Для Грузии сохранение мира и стабильности на протяжении многих лет является главным приоритетом как внешней, так и внутренней политики. Напоминаю, что 20 процентов территории Грузии по-прежнему остаются под российской оккупацией, что представляет собой один из важных вызовов безопасности не только для нашей страны, но и для всего региона. Ответ Грузии на оккупацию и конфликт ясен — мы не рассматриваем военный путь как средство урегулирования конфликта. Обеспечение мира и стабильности остаётся главным приоритетом внешней и внутренней политики Грузии. Именно эта политика определяет наши стратегические приоритеты», — отметила министр иностранных дел.



Мака Бочоришвили также акцентировала внимание на существующем геополитическом контексте и отметила, что стратегическое значение региона Южного Кавказа и Чёрного моря возрастает, а географическое положение Грузии создаёт значительные возможности для развития связанности и экономических маршрутов.



«С учётом существующего геополитического контекста регион приобретает всё большее значение. Стратегическая роль Южного Кавказа и Черноморского региона значительно возрастает. С учётом войны между Россией и Украиной, а также происходящих событий на Ближнем Востоке отношение к Черноморскому региону, Южному Кавказу и Грузии меняется», — заявила Мака Бочоришвили.



По словам Маки Бочоришвили, гибридные угрозы, дезинформация и информационные манипуляции представляют собой серьёзный вызов для стабильности.



«Ещё одним важным вопросом является стабильность. Её сохранение сегодня становится всё более сложной задачей, поскольку мы живём в эпоху гибридных угроз, дезинформации и информационных манипуляций. В этом отношении опыт Грузии ясно показывает, насколько важно ограничивать чрезмерное внешнее влияние для сохранения стабильности в стране», — заявила министр иностранных дел.



В завершение своего выступления министр говорила об экономическом развитии Грузии и отметила, что мир, стабильность и последовательные экономические реформы являются основой успеха страны.





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