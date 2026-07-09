|
|
|
Азербайджан и Грузия расширяют сотрудничество в сфере культуры
09.07.2026 23:15
Азербайджан и Грузия расширяют сотрудничество в сфере культуры
В Баку прошло 3-е заседание Совместной рабочей группы между министерствами культуры Азербайджана и Грузии.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры, грузинскую делегацию возглавил первый заместитель министра культуры Грузии Гиорги Мирцхулава, азербайджанскую - заместитель министра культуры Фарид Джафаров.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества, отметив, что стратегическое партнерство между двумя странами создает прочную основу для его дальнейшего расширения.
Фарид Джафаров подчеркнул, что Азербайджан и Грузию объединяют общая история, богатое культурное наследие и традиции добрососедства. По его словам, сотрудничество в сфере культуры в последние годы стало системным и охватывает библиотечное и музейное дело, театр, охрану культурного наследия, изобразительное искусство, креативные индустрии, кино и цифровую трансформацию.
Гиорги Мирцхулава выразил заинтересованность в дальнейшем развитии культурно-гуманитарных связей.
В ходе заседания обсуждались гастроли и совместные театральные проекты, взаимодействие музеев и библиотек, охрана культурного наследия, организация выставок, развитие креативных индустрий, совместные инициативы в кино и обмен опытом между специалистами.
По итогам встречи стороны подчеркнули важность Совместной рабочей группы как платформы для углубления сотрудничества и договорились реализовывать проекты, представляющие взаимный интерес.
В завершение был подписан протокол 3-го заседания Совместной рабочей группы, в котором закреплены согласованные направления развития культурного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна