Миканадзе обсудил с Генеральным директором ЮНЕСКО вопросы укрепления сотрудничества в сфере образования

10.07.2026 11:23





Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе в Париже провёл рабочую встречу с генеральным директором Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Халедом Эль-Энани.



Стороны обсудили значение многолетнего партнёрства между Грузией и ЮНЕСКО, а также перспективы укрепления сотрудничества.



Министр ознакомил генерального директора ЮНЕСКО с текущими и планируемыми реформами в системе образования Грузии.



Особое внимание было уделено возможности полностью финансируемого обучения в государственных университетах Грузии, повышению качества образования на всех уровнях и содействию развитию профессионального образования.



Халед Эль-Энани положительно оценил проводимые реформы в системе образования Грузии и выразил готовность к тому, чтобы организация и в дальнейшем активно поддерживала развитие сфер образования, науки и культуры страны.



В завершение встречи стороны договорились продолжить интенсивную работу над реализацией совместных проектов и инициатив.



Во встрече также приняли участие посол Грузии во Французской Республике и постоянный представитель Грузии при ЮНЕСКО Ираклий Курашвили.







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