Тина Бокучава: Упразднине должности председателя партии противоречит законодательству

10.07.2026 11:59





«Несмотря на то, что сегодня в Грузии закон, по сути, не действует как закон и используется как инструмент репрессий, существует закон «О политических объединениях». Мы не должны давать режиму формального повода для начала процедуры снятия партии с регистрации», – заявила исполняющая обязанности председателя партии »Единое национальное движение» Тина Бокучава.



По её словам, законодательство требует, чтобы любые изменения в структуре партии соответствовали трём критериям: у партии должен быть руководитель, политсовет и ревизионная комиссия.



«Я продолжу исполнять важные обязанности председателя до тех пор, пока новый партийный съезд не изберёт нового руководителя. Хотя сейчас обсуждается упразднение должности председателя, с формальной и юридической точки зрения сделать это невозможно. Несмотря на то, что сегодня в Грузии закон, по сути, не действует как закон и используется как инструмент репрессий, существует закон «О политических объединениях». Мы не должны давать режиму формального повода для начала процедуры снятия партии с регистрации.



Отвечая на вопрос, поняла ли она из заявления Михаила Саакашвили, что планируется упразднение должности председателя, и известно ли ей, что у партии больше не будет председателя, Тина Бокучава ответила:



«Да, речь шла о том, чтобы упразднить все должности, кроме должности председателя политсовета, поскольку Леван Хабеишвили находится в заключении. Я приветствую это решение.



Леван Хабеишвили пережил в партии много несправедливости, о которой ни я, ни он публично не говорили, хотя, возможно, придёт и для этого время. Правильно, что председателем политсовета должен остаться Леван Хабеишвили. Следовательно, если он будет председателем политсовета, должен существовать и сам политсовет.



Чтобы не дать режиму формального повода, который, словно дамоклов меч, держит над партиями угрозу их ликвидации через так называемый Конституционный суд, являющийся ещё одним репрессивным механизмом в руках режима Бидзины Иванишвили, любые изменения должны соответствовать трём требованиям: у партии должен быть руководитель — обычно это председатель, хотя должность может называться иначе, например председатель совета; должен существовать коллегиальный орган, принимающий решения, как правило, политсовет; и должна быть ревизионная комиссия», — заявила Бокучава.



Кроме того, Тина Бокучава заявила, что не видит себя в Совете реформ.



«Я остаюсь в партии и, вероятно, не буду выдвигать свою кандидатуру на пост председателя. Если президент Саакашвили хочет создать в партии новую структуру, я продолжу борьбу за лучшее будущее нашей страны как рядовой член партии. Я буду бороться за то, чтобы Грузия вступила в Европейский союз, а наши дети жили в светлом будущем и не подвергались преследованию за свободу слова и выражение мнения. Вероятно, я не вижу себя и в Совете реформ, поскольку этот орган будет находиться вне партийной структуры. Думаю, будет правильнее, если он будет укомплектован беспартийными людьми», — сказала Бокучава.



Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал сообщение в соцсети, в котором предложил ЕНД избрать временный орган управления, создать Совет реформ, который он сам возглавит, а исполнительным секретарём назначить Нануку Жоржолиани.







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