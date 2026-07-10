Алеко Элисашвили приговорен к 13 годам лишения свободы

10.07.2026 16:29





Суд признал виновным политика, одного из лидеров коалиции «Сильная Грузия — Лело» Алеко Элисашвили, обвиняемого в попытке совершения террористического акта.



Решением судьи Георгия Гелашвили Элисашвили приговорён к 13 годам лишения свободы.



Речь идёт об эпизоде, произошедшем в здании канцелярии Тбилисского городского суда, где сотрудники Службы судебных приставов пресекли действия Алеко Элисашвили, после чего он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.



Напомним, что обвинение Алеко Элисашвили было предъявлено по части 1-й статьи 19-323-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за попытку совершения террористического акта. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.



Кроме того, Элисашвили предъявлено обвинение ещё по одному эпизоду — по части 1-й статьи 323-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за террористический акт, то есть взрыв, поджог, нападение на человека, применение оружия либо иное деяние, совершённое с террористической целью и создающее угрозу гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба или наступления иных тяжких последствий.



Санкция данной статьи также предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.





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