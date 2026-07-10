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Купрадзе: Суд Мурусидзе пытается сломить Алеко Элисашвили


10.07.2026   16:31


Суд Мурусидзе пытается сломить Алеко Элисашвили, но у него ничего не выйдет. Алеко не сломается и очень скоро по-мужски выйдет на свободу, — пишет в социальной сети один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.

Он выразил поддержку Алеко Элисашвили.

«Моему другу и человеку, безмерно любящему свою страну, Алеко Элисашвили, суд Иванишвили назначил 13 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению, которое нужно лишь для пропаганды.

Ничто не сможет скрыть правду, и ничто не заставит меня отказаться от поддержки человека, который борется! Суд Мурусидзе пытается сломить Алеко. Но у него ничего не выйдет. Алеко не сломается и очень скоро по-мужски выйдет на свободу!

Свободу Алеко Элисашвили!» —пишет Купрадзе.


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