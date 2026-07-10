Папуашвили обвиняет уже партию «Лело» в терроризме

10.07.2026 19:59





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили заявил, что если Европейский альянс либералов и демократов (ALDE) не заставит «Лело» отмежеваться от терроризма или не исключит партию из своих рядов, то сам станет сторонником терроризма.



Об этом Шалва Папуашвили заявил в социальной сети после оглашения приговора Алеко Элисашвили.



«Европейский альянс либералов и демократов (ALDE) должен либо заставить партию "Лело" дистанцироваться от терроризма, либо исключить "Лело" из своих рядов. В противном случае сам ALDE станет объединением, поддерживающим терроризм», — заявил Папуашвили.



Напомним, что политик, лидер партии «Сильная Грузия — Лело» Алеко Элисашвили, задержанный по обвинению в попытке совершения террористического акта, был признан судом виновным. Решением судьи Георгия Гелашвили задержанный политик был приговорён к 13 годам лишения свободы.



Данный эпизод касается инцидента, произошедшего в здании канцелярии Тбилисского городского суда, где сотрудники службы приставов пресекли действия Алеко Элисашвили, после чего он был задержан на месте правоохранителями.





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