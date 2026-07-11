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Элене Хоштария: Суровость приговоров свидетельствует о трусости режима и эти приговоры - показатель конца «Грузинской мечты»


11.07.2026   17:20


Моя полная солидарность и поддержка Алеко Элисашвили, его семье , - об этом лидер партии «Дроа», осуждённая Элене Хоштария пишет в письме, отправленном из клиники, которое партия опубликовала в соцсети.

По словам Хоштария, суровость приговора свидетельствует о страхе и трусости режима, и, как она отметила, это прекрасно понимает и Алеко Элисашвили.

«Хочу подчеркнуть, что сегодня суровость приговоров и количество назначаемых лет заключения прежде всего свидетельствуют о страхе режима, жестокости режима и трусости режима. Поэтому эти приговоры - не лишение нас свободы, это показатель конца «Грузинской мечты». Это знает и Алеко, и мы, кто ещё ожидает новых приговоров. Однако сломить народ невозможно. Бидзина Иванишвили уже не раз сталкивался с этой стеной. До конца!», - заявила Элене Хоштария.


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