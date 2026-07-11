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Герчинский: разделяющие общие правила, все больше продвигаются на пути к членству в ЕС, жаль, что Грузии среди них нет
11.07.2026 17:26
Преодолевая мировые вызовы, Европа становится только сильнее. Более того, Евросоюз расширяется. Страны, разделяющие общие правила, все больше продвигаются на пути к членству в ЕС. Жаль, что Грузии среди них нет. Мы не теряем надежды, что это временно, - об этом заявил посол ЕС Павел Герчинский, выступая в Батуми на мероприятии в честь «Дня Европы».
По его словам, ЕС уже более 30 лет стоит рядом с Грузией как надежный партнер.
«Я рад, что мы вновь отмечаем День Европы здесь, в Батуми. «Batumi ech Batumi» - известная многим польская мелодия также воспевает величие Батуми. «Жемчужина Черного моря» Батуми - это открытый и многообразный город, объединяющий разные культуры, традиции и опыт. Кто, если не вы, лучше всего знает цену толерантности и гармоничному сосуществованию.
Сила Европы также заключается в многообразии и приверженности общим правилам. Именно соблюдение этих правил обеспечивает странам-членам ЕС мир, благополучие и развитие уже почти 80 лет.
Преодолевая мировые вызовы, Европа становится только сильнее. Более того, Евросоюз расширяется. Страны, разделяющие общие правила, все больше продвигаются на пути к членству в ЕС. К сожалению, Грузии среди них нет. Мы не теряем надежды, что это временно.
Более 30 лет мы стоим рядом с Грузией, рядом с вами как твёрдый и надежный партнер. Поддержка ЕС в отношении Грузии неизменна. Вместе с тем, неизменными остаются и наши правила. Продвижение на пути к ЕС основывается на демократическом развитии.
А теперь, вместе с членами семьи и друзьями, насладитесь этим днем, который напоминает, какой путь мы прошли, сколького достигли вместе. Вперёд, Грузия, вперёд!», - заявил Павел Герчинский.
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