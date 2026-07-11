Герчинский: Я рад вновь находиться в Аджарии и отмечать День Европы в Батуми

11.07.2026 17:28





Мероприятие Дня Европы, открыто для всех, - заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский в Батуми на мероприятии, приуроченном ко Дню Европы, отвечая на вопрос, были ли приглашены на сегодняшнее мероприятие представители правительства.



«Что касается того, кто был приглашён на это мероприятие. Наше мероприятие, посвящённое Дню Европы, открыто для всех. До мероприятия информация распространялась в социальных сетях, также по всему Батуми были постеры. Так что, мы ждём всех. Это прекрасный день для всех», - заявил Герчинский.



Павел Герчинский также сказал о мероприятии, проходящем в Батуми.



«Я рад вновь находиться в Аджарии и отмечать День Европы в Батуми. Мы приехали сюда вместе с 10 государствами-членами ЕС и мониторинговой миссией, чтобы показать, что Евросоюз и наши государства-члены делают в Грузии уже более 30 лет для грузинского народа и регионов Грузии. Мы гордимся тем, что как ЕС на протяжении последних 30 лет помогаем и поддерживаем Грузию. Мы хотим продолжать это партнёрство до тех пор, пока Грузия не станет полноправным членом Евросоюза», - отметил посол.





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