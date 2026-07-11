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Герчинский: ЕС стоит на принципах свободы собраний, слова и выражения


11.07.2026   17:33


Это дело судебной системы, а не мое, чтобы я его комментировал, - так посол ЕС в Грузии Павел Герчинский ответил на вопрос о приговоре одному из лидеров партии «Сильная Грузия - Лело» Алеко Элисашвили.

«Что касается вопроса о вынесении приговора. Это дело судебной системы, а не мое, чтобы я его комментировал. Я могу комментировать лишь то, что Евросоюз основан на принципах. Наиболее важные - свобода собраний, свобода слова и свобода выражения. Это фундаментальные принципы, которые должна соблюдать каждая страна, желающая вступить в ЕС», - заявил Герчинский.


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