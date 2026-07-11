GYLA: комиссар Совета Европы присоединился к делу о грузинском законе «об иноагентах»

11.07.2026 18:35





Комиссар Совета Европы по правам человека намерен вступить в дело о грузинском аналоге закона FARA в качестве третьей стороны. Соответствующее ходатайство уже удовлетворил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA).



По информации организации, производство по этому делу было инициировано в ЕСПЧ в 2025 году от имени шести заявителей – трех неправительственных организаций и их руководителей.



Заявители оспаривают закон «О регистрации иностранных агентов» (грузинский FARA), утверждая, что он ограничивает деятельность гражданского общества и независимых СМИ. В жалобе GYLA отмечается, что фактической целью закона является подавление, дискредитация и преследование независимых организаций и СМИ, в том числе с использованием механизмов уголовной ответственности.



В организации подчеркнули, что Комиссар Совета Европы по правам человека уже участвовал в другом разбирательстве в ЕСПЧ, касающемся так называемого закона об иностранном влиянии. В представленных суду замечаниях комиссар обращал внимание не только на закон «О прозрачности иностранного влияния», но и на закон «О регистрации иностранных агентов» (FARA).



По оценке комиссара, оба закона вынуждают организации гражданского общества регистрироваться в качестве «организаций, проводящих интересы иностранной силы» или «агентов иностранного принципала», что ограничивает возможность правозащитников пользоваться свободой выражения мнения и свободой объединений.



В документе также отмечается, что ситуация усугубляется агрессивной кампанией со стороны властей и провластных групп, направленной на дискредитацию организаций гражданского общества и их отстранение от процесса принятия решений. По мнению комиссара, такие организации нередко представляются как «враги государства» или «враги грузинского народа», а их иностранное финансирование используется как аргумент против их деятельности.



Кроме того, GYLA напоминает, что 2 февраля 2026 года комиссар выступил с отдельным заявлением, в котором резко раскритиковал законодательные изменения, касающиеся закона «О грантах» и других нормативных актов. Он отметил, что эти изменения ограничивают деятельность гражданского сектора, и призвал грузинские власти отказаться от правовых механизмов, препятствующих свободной работе общественных организаций.



ЕСПЧ предоставил комиссару срок до 31 августа 2026 года для представления своей позиции по делу.



В GYLA заявили, что продолжат стратегическое судебное оспаривание законодательства, ограничивающего деятельность гражданского общества, и будут регулярно информировать общественность о ходе процесса.





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