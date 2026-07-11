Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Герчинский констатировал паузу в сближении Грузии и ЕС


11.07.2026   18:51


Сила Европейского союза — в многообразии и соблюдении общих правил, а продвижение стран к членству напрямую зависит от их демократического развития. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, выступая на праздновании Дня Европы в Батуми.

Дипломат отметил, что Грузия в настоящее время не входит в число стран, которые продвигаются по пути вступления в Евросоюз, однако выразил надежду, что эта ситуация носит временный характер. Он также напомнил о более чем 30-летнем партнерстве Брюсселя и Тбилиси и подчеркнул, что приверженность ЕС Грузии остается неизменной.

NewsGeorgia публикует перевод обращения главы дипломатической миссии.

«Дорогие гости, дорогие друзья, добро пожаловать!

Я счастлив снова быть в Батуми и вместе с вами праздновать День Европы!

“Batumi ech Batumi”* — эта известная многим польская мелодия тоже воспевает величие вашего города.

»Жемчужина Черного моря» — Батуми всегда был открытым и многоликим городом, объединяющим разные культуры, традиции и человеческий опыт. Кому, как не вам, лучше всех знать истинную ценность толерантности и гармоничного сосуществования?!

Сила Европы — тоже в многообразии и верности общим правилам. Именно соблюдение общих правил уже почти 80 лет обеспечивает мир, процветание и развитие государствам Европейского союза.

Преодоление глобальных вызовов делает Европу только сильнее. Более того, Европейский союз продолжает расширяться: те, кто разделяет наши общие правила, продвигаются все дальше по пути вступления в ЕС.

К сожалению, Грузии сейчас среди них нет. Но мы не теряем надежды, что это временно.

Уже более 30 лет мы неизменно остаемся рядом с Грузией — рядом с вами — как долгосрочный и надежный партнер. Приверженность ЕС Грузии остается неизменной, но неизменными остаются и наши правила. Продвижение по пути в Евросоюз напрямую зависит от демократического развития.

А сейчас, в кругу семьи и друзей, наслаждайтесь этим днем, который напоминает нам о пройденном пути и тех достижениях, которых мы добились вместе.

Вперед, Грузия, вперед!»

*Песня «Batumi, ach Batumi», которую упомянул посол, — знаменитый польский хит 1960-х годов в исполнении женской вокальной группы Filipinki.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна