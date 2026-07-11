Посол Герчинский констатировал паузу в сближении Грузии и ЕС

11.07.2026 18:51





Сила Европейского союза — в многообразии и соблюдении общих правил, а продвижение стран к членству напрямую зависит от их демократического развития. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, выступая на праздновании Дня Европы в Батуми.



Дипломат отметил, что Грузия в настоящее время не входит в число стран, которые продвигаются по пути вступления в Евросоюз, однако выразил надежду, что эта ситуация носит временный характер. Он также напомнил о более чем 30-летнем партнерстве Брюсселя и Тбилиси и подчеркнул, что приверженность ЕС Грузии остается неизменной.



NewsGeorgia публикует перевод обращения главы дипломатической миссии.



«Дорогие гости, дорогие друзья, добро пожаловать!



Я счастлив снова быть в Батуми и вместе с вами праздновать День Европы!



“Batumi ech Batumi”* — эта известная многим польская мелодия тоже воспевает величие вашего города.



»Жемчужина Черного моря» — Батуми всегда был открытым и многоликим городом, объединяющим разные культуры, традиции и человеческий опыт. Кому, как не вам, лучше всех знать истинную ценность толерантности и гармоничного сосуществования?!



Сила Европы — тоже в многообразии и верности общим правилам. Именно соблюдение общих правил уже почти 80 лет обеспечивает мир, процветание и развитие государствам Европейского союза.



Преодоление глобальных вызовов делает Европу только сильнее. Более того, Европейский союз продолжает расширяться: те, кто разделяет наши общие правила, продвигаются все дальше по пути вступления в ЕС.



К сожалению, Грузии сейчас среди них нет. Но мы не теряем надежды, что это временно.



Уже более 30 лет мы неизменно остаемся рядом с Грузией — рядом с вами — как долгосрочный и надежный партнер. Приверженность ЕС Грузии остается неизменной, но неизменными остаются и наши правила. Продвижение по пути в Евросоюз напрямую зависит от демократического развития.



А сейчас, в кругу семьи и друзей, наслаждайтесь этим днем, который напоминает нам о пройденном пути и тех достижениях, которых мы добились вместе.



Вперед, Грузия, вперед!»



*Песня «Batumi, ach Batumi», которую упомянул посол, — знаменитый польский хит 1960-х годов в исполнении женской вокальной группы Filipinki.





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