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Папуашвили: Судьба распорядилась иначе – грузинское правительство у власти, грузинские СМИ тоже вещают, а сам Стармер уходит из политики


15.07.2026   20:51


Примечательно, что человек, который первым в истории грузино-британских отношений предпринял открыто враждебные шаги по отношению к Грузии, не только покидает свой пост, но и уходит из политики, – написал в социальной сети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Папуашвили отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в котором он говорит: «Я оставляю страну в лучшем состоянии, чем она была, я горжусь всем, чего мы достигли, это конец моего политического пути».

«Используя финансовые санкции в качестве политического инструмента, он сначала попытался ослабить правительство, избранное грузинским народом, а затем финансово уничтожить и закрыть независимые грузинские СМИ. Однако судьба распорядилась иначе — грузинское правительство у власти, грузинские СМИ также продолжают вещание, а сам Стармер уходит из политики», — пишет Папуашвили.


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