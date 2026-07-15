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Мака Бочоришвили примет участие в министерской встрече в Вашингтоне, организованной Марко Рубио
15.07.2026 20:51
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в министерской встрече по теме «Возобновление политического терроризма» в Вашингтоне по приглашению государственного секретаря США Марко Рубио.
Вышеуказанную информацию Первому каналу подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.
Марко Рубио примет в Вашингтоне делегации из более чем 60 стран.
Министериал состоится в четверг.
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