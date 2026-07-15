Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мака Бочоришвили примет участие в министерской встрече в Вашингтоне, организованной Марко Рубио


15.07.2026   20:51


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в министерской встрече по теме «Возобновление политического терроризма» в Вашингтоне по приглашению государственного секретаря США Марко Рубио.

Вышеуказанную информацию Первому каналу подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.

Марко Рубио примет в Вашингтоне делегации из более чем 60 стран.

Министериал состоится в четверг.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна