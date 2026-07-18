Правительство Грузии называет манипулятивной информацию об отчуждении площади в гостинице «Сакартвело»

18.07.2026 11:33





«Конкретные средства массовой информации распространили грубо манипулятивную информацию касательно того, что правительство Грузии якобы продало по символической цене площадь 3 237 квадратных метров в расположенной в гостинице «Сакартвело». В действительности же достаточно было даже поверхностно ознакомиться с соответствующим решением правительства Грузии, чтобы понять, что отчуждение площади было осуществлено в совершенно формальном порядке», - об этом говорится в заявлении, которое распространяет администрация правительства Грузии.



Как отмечается в заявлении, при отчуждении гостиницы «Сакартвело» было установлено, что существовала фактическая неточность между площадью, зафиксированной на выполненном государством много лет назад обмерочном плане, и реальной площадью гостиницы.



«Полная приватизация гостиницы «Сакартвело» осуществилась много лет назад, после чего её владелец менялся несколько раз. В последнем случае, при отчуждении гостиницы было установлено, что существует фактическая неточность между площадью, зафиксированной в составленном государством много лет назад обмерочном плане, и реальной площадью гостиницы «Сакартвело». Для устранения этой ошибки и соблюдения принципа справедливости площадь, соответствующая расхождению - 3 237 квадратных метров, по символической цене, совершенно формально была передана владельцу гостиницы таким образом, что это реально не увеличило размер собственности.



Всё вышеизложенное подтверждает, что конкретные СМИ либо не смогли установить простую истину, либо сознательно распространили грубо манипулятивную информацию.



После 8 февраля 2024 года правительство Грузии полностью пресекло практику отчуждения государственного имущества по символической цене и в прямой форме и останется верным этому принципу и в дальнейшем.



Мы призываем все средства массовой информации воздерживаться от распространения неверной и грубо манипулятивной информации и от введения общества в заблуждение», - говорится в заявлении.





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