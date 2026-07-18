Кобахидзе: Очень важно, что президент Дональд Трамп отреагировал на мой визит в посольство США

18.07.2026 15:45





Для нас очень важно, что мой визит в посольство США по случаю Дня независимости Соединенных Штатов получил такой положительный отклик в письме президента США, - об этом, комментируя письмо Дональда Трампа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, подобные сигналы позволяют сохранять оптимизм в отношении того, что отношения с США могут быть вскоре перезагружены.



«Мы часто говорим о том, что наше желание — полностью перезагрузить наши отношения, восстановить стратегическое партнерство и сделать это с чистого листа, на основе конкретной дорожной карты. Конечно, такие сигналы позволяют нам сохранять оптимизм в отношении того, что отношения могут быть вскоре перезагружены. Это наше желание, и мы терпеливо ожидаем четкой позиции американской стороны по этому вопросу», — заявил Кобахидзе.





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