Парулава: Для перезагрузки отношений с США требуется освобождение оппонентов, политзаключенных и избирательная среда

18.07.2026 16:11





По мнению представителя партии «Национальное движение» Лаши Парулава, грузино-американские отношения не будут и не смогут быть перезагружены «одним протокольным письмом» от Дональда Трампа.



По его словам, для перезагрузки отношений необходимо освобождение оппонентов, политических заключенных и создание такой избирательной среды, которая будет пользоваться полным доверием со стороны международного сообщества.



«Одним протокольным письмом Дональда Трампа не восстановить испорченные отношения с Соединенными Штатами, которые были вызваны репрессивной политикой Иванишвили и антидемократическими шагами. Очевидно, что разочарование, существующее в Соединенных Штатах, не исчезло в Вашингтоне. Перезагрузка этих отношений, в первую очередь, требует принятия конкретных мер: освобождение оппонентов, политических заключенных и создание избирательной среды, которая будет пользоваться полным доверием со стороны международного сообщества. Но Грузинская мечта не только не предпринимает этих шагов, но и расширяет репрессии. Поэтому думаю, что это письмо или заявления представителей Грузинской мечты не приведут к каким-либо результатам», — считает Лаша Парулава.



Для информации: президент США Дональд Трамп направил письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, в котором поблагодарил его за поздравления в связи с 250-летием независимости Америки. В письме Трамп в частности отметил: «Совместной работой на благо суверенитета, безопасности и долгосрочного процветания мы можем добиться значительного прогресса. Я с нетерпением жду укрепления нашего сотрудничества, чтобы вместе мы могли двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему».





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