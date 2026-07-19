Эффективное развитие порта Анаклия зависит от правильно спланированного генплана - замминистра экономики

19.07.2026 14:55





Развитие и успех глубоководного порта Анаклия зависят от правильно спланированного генерального плана, который определит освоение его полного потенциала, - заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани, находящаяся с рабочим визитом в Королевстве Нидерландов.



По её словам, состоялись важные дискуссии об обновлении генплана, чтобы территория порта Анаклия была эффективно освоена и соответствовала требованиям рынка.



Заместитель министра провела встречу с международной консультационной компанией Port Consultants Rotterdam, в ходе которой стороны обсудили альтернативы генерального плана развития глубоководного порта Анаклия, а также определение дальнейших шагов, выявление потенциальных информационных недочетов и оценку основных рисков.



«Сегодня у нас состоялась встреча как с нашим консультантом, который работает над обновлением генплана глубоководного порта Анаклия, так и с компанией, которая подготовила детальный дизайн, по которому сейчас ведутся строительные работы в глубоководном порту Анаклия для строительства соответствующего волнолома и углубления до 18 метров.



У нас состоялись очень важные дискуссии о том, как следует обновить существующий генплан, чтобы эффективно использовать, полностью освоить территорию, выделенную для порта Анаклия, и соответственно спланировать по таким параметрам, чтобы он был успешным и соответствовал требованиям рынка», - заявила замминистра.



По ее словам, «развитие и успех глубоководного порта Анаклия зависят от правильно разработанного генплана, который определит освоение его полного потенциала как транспортного и логистического хаба».



С рабочим визитом в Нидерландах также находились директор Агентства морского транспорта Иване Абашидзе и директор морского порта Анаклия Зураб Сичинава.



Информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития.





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