|
|
|
Эффективное развитие порта Анаклия зависит от правильно спланированного генплана - замминистра экономики
19.07.2026 14:55
Развитие и успех глубоководного порта Анаклия зависят от правильно спланированного генерального плана, который определит освоение его полного потенциала, - заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани, находящаяся с рабочим визитом в Королевстве Нидерландов.
По её словам, состоялись важные дискуссии об обновлении генплана, чтобы территория порта Анаклия была эффективно освоена и соответствовала требованиям рынка.
Заместитель министра провела встречу с международной консультационной компанией Port Consultants Rotterdam, в ходе которой стороны обсудили альтернативы генерального плана развития глубоководного порта Анаклия, а также определение дальнейших шагов, выявление потенциальных информационных недочетов и оценку основных рисков.
«Сегодня у нас состоялась встреча как с нашим консультантом, который работает над обновлением генплана глубоководного порта Анаклия, так и с компанией, которая подготовила детальный дизайн, по которому сейчас ведутся строительные работы в глубоководном порту Анаклия для строительства соответствующего волнолома и углубления до 18 метров.
У нас состоялись очень важные дискуссии о том, как следует обновить существующий генплан, чтобы эффективно использовать, полностью освоить территорию, выделенную для порта Анаклия, и соответственно спланировать по таким параметрам, чтобы он был успешным и соответствовал требованиям рынка», - заявила замминистра.
По ее словам, «развитие и успех глубоководного порта Анаклия зависят от правильно разработанного генплана, который определит освоение его полного потенциала как транспортного и логистического хаба».
С рабочим визитом в Нидерландах также находились директор Агентства морского транспорта Иване Абашидзе и директор морского порта Анаклия Зураб Сичинава.
Информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна