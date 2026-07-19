Саломе Зурабишвили о письме президента США: это не более чем стандартный ответ

19.07.2026 15:12





Письмо, направленное от имени президента США Дональда Трампа премьер-министру Ираклию Кобахидзе, носит исключительно протокольный характер и не свидетельствует о нормализации отношений между двумя странами, считает пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. По её словам, представители «Грузинской мечты» демонстрируют незнание дипломатической практики, трактуя подобное послание как политический сигнал.



«Если бы они не были настолько невежественными и необразованными, то знали бы, что на каждое такое поздравление, я имею в виду поздравление с 4 июля, приходит ответ, который готовится где-то на уровне одного из подразделений и затем оформляется от имени президента. Это не более чем стандартный ответ на поздравительное письмо. Такие письма всегда направляются стране, которая поздравляет США с Днем независимости…



Мне интересно, почему они так радуются этим нескольким словам, полученным из страны, которую сами же называют «глубинным государством»», — сказала бывший президент.



Напомним, пресс-служба администрации правительства Грузии распространила грузинский перевод письма, направленного от имени Дональда Трампа в ответ на поздравление Ираклия Кобахидзе с 250-летием независимости США.



В письме президент США поблагодарил грузинского премьера за поздравление и отметил, что Соединенные Штаты гордятся принципами, которыми руководствовались на протяжении своей истории, а также ценят дружбу партнеров, разделяющих уважение к этим идеалам.





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