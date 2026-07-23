TI признала более 90 человек политическими заключенными в Грузии

23.07.2026 12:43





Грузинское отделение антикоррупционной организации Transparency International (TI-Georgia) назвала 91 политзаключенного, отбывающего наказание в тюрьмах страны. Правозащитники составили такой список на основании критериев Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — в него вошли оппозиционеры, участники антиправительственных протестов, журналисты и бывший бизнес-партнер основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.



Подавляющее большинство фигурантов получили тюремные сроки после участия в антиправительственных протестах, которые непрерывно идут в стране с ноября 2024 года, а также в связи с беспорядками в день муниципальных выборов 4 октября 2025 года.



«Все политические заключенные, включенные в список и уже осужденные, находятся под стражей за осуществление свободы выражения мнения и собраний. В Грузии есть и другие политические заключенные, но в данном случае мы сосредоточимся на лицах, задержанных во время мирных протестов в 2024–2025 годах… Столь большое количество политических заключенных еще раз указывает на существование политически мотивированного правосудия в Грузии и ухудшение ситуации с правами человека», — заявили авторы списка.



Перечень основывается на резолюции ПАСЕ от 2012 года, который определяет пять признаков политического преследования. Среди них — нарушение базовых прав человека (свободы слова и собраний), непропорционально жестокие приговоры, дискриминация и несправедливые судебные разбирательства, продиктованные интересами властей. По оценке TI, почти все фигуранты списка соответствуют первому, третьему и пятому критериям ПАСЕ, а 30 человек — всем пяти критериям. В числе последних журналистка Мзия Амаглобели и оппозиционный лидер Элене Хоштария. Дела против них ранее вызвали жесткую критику со стороны международных правозащитных групп.





В список также вошли оппозиционеры Ника Мелия и Леван Хабеишвили, экс-министры времен президентства Михаила Саакашвили Бачо Ахалая и Ираклий Окруашвили, оперный певец Паата Бурчуладзе, врач Гоги Чахунашвили, актер театра Андро Чичинадзе и поэт Звиад Ратиани. Кроме того, правозащитники включили в перечень десятки молодых людей, которых силовики задержали в первые месяцы антиправительственных митингов.



Чаще всего следователи обвиняли фигурантов списка в «групповом насилии» (35 случаев), «попытке захвата стратегического объекта» (19 случаев) и «групповых действиях, нарушающих общественный порядок» (19 случаев). Еще 13 человек получили приговоры за насилие в отношении полицейских. В перечень также попали трое граждан России, которых грузинские суды признали виновными в хранении наркотиков.



Правозащитники пока не включили в итоговый документ оппозиционера Алеко Элисашвили, который недавно получил 13 лет лишения свободы по обвинению в попытке терроризма. TI-Georgia рассматривает его как «потенциального кандидата» и ждет мотивировочную часть решения суда, чтобы изучить аргументы следствия. Адвокаты политика категорически отрицают наличие у него террористических мотивов.



Юристы также фиксируют новую тенденцию в судах: некоторые обвиняемые по делам о протестах начали заключать сделки со следствием, благодаря чему они получают условные или существенно сокращенные сроки.



Правящая партия «Грузинская мечта» традиционно и категорически отвергает обвинения в наличии политзаключенных в стране. Представители власти настаивают, что правоохранительная система работает независимо, а каждый осужденный отбывает наказание за совершение конкретного уголовного преступления.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





