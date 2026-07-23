Ираклий Кобахидзе о заявлении Михаила Саакашвили касательно списка политических заключенных

23.07.2026 15:40





Иногда логика самого нелогичного человека совпадает со здравой логикой – противостояние внутри агентуры углубляется, и это оздоровит наши демократические процессы, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, откликаясь на оценку Михаилом Саакашвили отчета организации «Международная прозрачность - Грузия».



По его словам, чем больше противостояния внутри агентуры, тем лучше.



«Иногда случается, что даже логика самого нелогичного человека совпадает со здравой логикой. Что касается оценки в общем - мы говорим об этом уже давно. Главное для нас, что противостояние внутри агентуры очень углубляется, и это оздоровит наши демократические процессы. В Грузии решения по политическим вопросам, в том числе и из рядов оппозиции, должны принимать те люди, которые имеют народный мандат. Тут речь о противостоянии между людьми, не имеющими никакого народного мандата, однако они объявили себя создателями политики в Грузии. Разумеется, эти люди не смогут создавать грузинскую политику и в будущем. Чем больше будет противостояние внутри агентуры, тем лучше. Давайте дождёмся развития событий», - заявил Кобахидзе.



Для справки, согласно обновленному отчету неправительственной организации «Международная прозрачность - Грузия», опубликованному организацией, в Грузии находятся 91 политический заключенный. По заявлению организации, включенные в список 91 человек соответствуют критериям политического заключенного, установленным Парламентской ассамблеей Совета Европы. Речь идет о 91 осужденном и обвиняемом, которые в настоящее время находятся под стражей.



Позже третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что совершенно позорно «Международная прозрачность - Грузия» не включила его в список политзаключенных. По его словам, эта неправительственная организация не имеет авторитета, и люди считают ее «неискренними грантоедами».



Кроме того, партия «Единое национальное движение» также выступила с заявлением, отметив, что кампания «анти-Миша» вредит лишь репутации этой организации.





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