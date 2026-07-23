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Посол Грузии в Германии Александр Картозия вручил верительные грамоты президенту Германии
23.07.2026 15:41
Посол Грузии в Германии Александр Картозия вручил верительные грамоты федеральному президенту Германии, - об этом сообщает Министерство иностранных дел.
«Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Федеративной Республике Германия Александр Картозия вручил верительные грамоты федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру», - говорится в информации.
Для справки, Александр Картозия был назначен послом Грузии в Германии 1 октября 2025 года.