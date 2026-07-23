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Кобахидзе: Для нас очень важна перезагрузка отношений с Германией
23.07.2026 15:41
Для нас очень важна перезагрузка отношений с Германией. Вы знаете, что бывший посол внес очень плохой вклад в грузино-германские отношения, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя информацию о том, что посол Грузии в Германии Александр Картозия вручил верительные грамоты президенту Германии, а на сайте МИД Германии была исправлена информация о личности президента Грузии.
По словам Кобахидзе, Грузия благодарна Германии за помощь, оказываемую Грузии с 90-х годов, поэтому перезагрузке отношений с ней придается особое значение.
«Германия традиционно была для Грузии одним из важнейших партнёров, с 90-х годов Германия внесла очень значительный вклад в развитие Грузии, и мы хотим вернуться к аналогичной позитивной динамике отношений. В Грузии сменился посол Германии, наш посол вручил верительные грамоты президенту Германии и мы надеемся, что эти шаги будут способствовать перезагрузке наших отношений, что имеет для нас очень большое значение. Мы благодарны Германии за ту поддержку, которую получали с 90-х годов, поэтому особенно заинтересованы в перезагрузке этих отношений», - заявил Кобахидзе.
Для информации, грузинский посол вручил верительные грамоты президенту Германии 23 июля. Александр Картозия был назначен послом Грузии в Германии 1 октября 2025 года.
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