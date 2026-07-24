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Грузия участвует в 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
24.07.2026 21:07
В городе Пусан Республики Корея проходит 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
По информации Министерства культуры Грузии, в сессии принимает участие руководитель Департамента культурного наследия Министерства культуры Грузии Саломе Джамбурия.
«Во время выступления от имени Грузии Саломе Джамбурия поблагодарила Комитет всемирного наследия, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, ICOMOS и ICCROM за многолетнее сотрудничество с Грузией и оказанную поддержку.
В рамках сессии Комитет рассмотрел состояние сохранности внесённых в список всемирного наследия объектов «Исторические памятники Мцхеты». Были подготовлены соответствующие рекомендации.
Грузия приветствует решение, принятое Комитетом, полностью разделяет предложенные рекомендации и готова обеспечить их эффективное выполнение для долгосрочной защиты и устойчивого управления выдающейся универсальной ценностью исторических памятников Мцхеты», — говорится в сообщении ведомства.
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