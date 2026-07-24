Срок обеспечения медицинскими сервисами граждан Украины продлён до октября

24.07.2026 21:20





По решению правительства Грузии, в связи с военными действиями на территории Украины, срок обеспечения медицинскими сервисами граждан Украины, въехавших в Грузию с 1 февраля 2022 года по 1 октября 2026 года и непрерывно находящихся в Грузии, продлён до 1 октября 2026 года



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Согласно документу, граждане Украины до 1 октября 2026 года будут пользоваться следующими медицинскими сервисами: иммунизация; лечение туберкулёза и ВИЧ-инфекции/СПИДа, в том числе обеспечение специфическими медикаментами; здоровье матерей и детей, в том числе антенатальное наблюдение и скрининг новорождённых; психическое здоровье; ведение диабета, в том числе обеспечение медикаментами; диализ; лечение пациентов с редкими заболеваниями и пациентов, подлежащих постоянному заместительному лечению; реферальное обслуживание — медицинские сервисы при неотложной необходимости, в том числе роды, экстренная иммунизация.





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