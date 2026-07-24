НКРЭГ начала изучение причин масштабной аварии в энергосистеме Грузии

24.07.2026 21:37





Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии начала изучение причин масштабной аварии, произошедшей в электросистеме Грузии. Информацию распространяет Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения.



Сообщается, что исследовательской группе комиссии предоставлен неограниченный доступ к данным регулируемых предприятий и соответствующей информации.



«Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, исходя из неотложной необходимости, рассмотрела на открытом заседании и приняла решение, подлежащее немедленному исполнению, об изучении причин масштабной аварии, произошедшей 24 июля в электросистеме Грузии.



В соответствии с решением, принятым комиссией, в рамках изучения вопроса исследовательской группе Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии предоставлен неограниченный доступ к данным регулируемых предприятий и соответствующей информации.



24 июля текущего года, примерно в 00:10, системное аварийное отключение, произошедшее в энергосистеме страны, вызвало перебои в работе электрических и телекоммуникационных сетей. В результате в Тбилиси и большинстве регионов Грузии временно была прекращена подача электроэнергии», — говорится в информации Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.







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