Директор «ИнгуриГЭС» - 500-киловаттная линия «Имерети» отключилась

25.07.2026 13:59





Директор «ИнгуриГЭС» Леван Мебония заявляет, что масштабное отключение электроэнергии вызвало отключение 500-киловаттной линии « Имерети».



По его словам, режим нарушился, и энергосистема рухнула.



«500-киловаттная линия «Имерети» отключилась ... Линия отключена, линия не в моем ведении, мы объединяем агрегаты, напряжение подано, и вскоре будет восстановлено.



Основная нагрузка - Ингури связана с энергосистемой до Зестафони. Проходила очень большая нагрузка - когда отключилась, режим был нарушен, и вся энергосистема распалась. Сейчас мы в процессе восстановления после аварии», - заявил он в телефонном комментарии телеканалу «ТВ Пирвели».



Как сообщила Государственная электросистема Грузии, к 10:15 электроснабжение было полностью восстановлено в масштабе страны. Аварийное отключение произошло приблизительно в 8 часов утра. По данным Государственной электросистемы, причина в настоящее время устанавливается.





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