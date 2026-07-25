Мачарашвили: Подход евробюрократии к Грузии абсолютно несправедлив и неоправдан

25.07.2026 14:00





Исполнительные и законодательные органы попытаются убедить то сообщество, которое намерено использовать санкции, в том, что эти санкции не имеют абсолютно никаких оснований, – заявил исполнительный секретарь партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили.



По его словам, подход евробюрократии к Грузии абсолютно несправедлив и неоправдан.



«Прежде всего, необходимо рассмотреть подход европейской бюрократии к Грузии, который абсолютно несправедлив и необоснован. В том числе так называемая система санкций в отношении физических и должностных лиц, бизнесов. С чем всё это связано? Единственное, что Грузия не начинает войну с Россией, не утверждает гей-парады, не легализует однополые браки», — сказал Мачарашвили.



Как отметил Мачарашвили, грузинское правительство попытается убедить европейскую сторону в том, что санкции против Кулевийского нефтеперерабатывающего завода необоснованны.



«Если решение будет принято, оно будет основано исключительно на подходе евробюрократии, на том же подходе, что и у Глобальной партии войны – давайте накажем Грузию, общество, бизнес, чтобы каким-то образом перетянуть их на нашу сторону, то есть на сторону Глобальной партии войны», – сказал Мачарашвили.



Отметим, нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кулеви, был включен в 21-й пакет санкций ЕС, а время задействования санкций составляет шесть месяцев.





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