Кобахидзе: Кутаисский технологический хаб станет центром регионального значения

25.07.2026 14:01





«Экономическое развитие, основанное на знаниях и инновациях, является одним из главных приоритетов правительства Грузии», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своей речи на открытии Кутаисского технологического центра.



По словам Кобахидзе, Кутаисский технологический хаб станет центром знаний, инноваций и технологического развития регионального значения.



«Я рад, что сегодня мы открываем Кутаисский технологический хаб, который, я уверен, станет региональным центром знаний, инноваций и технологического развития. Я рад, что здание, которое было символом коррупции предыдущего правительства, с сегодняшнего дня приобретет совершенно новую функцию. Экономическое развитие, основанное на знаниях и инновациях, является одним из главных приоритетов грузинского правительства.



За прошедшие годы мы разработали систему поддержки инновационных стартапов, создали национальную сеть технопарков, ввели особые налоговые условия для технологического и инновационного бизнеса, привлекли международные компании и предоставили тысячам молодых людей возможность получить современные знания и профессиональное развитие. Все это уже принесло стране значительный экономический эффект – при поддержке правительства более 300 инновационных и высокотехнологичных стартапов создали экономическую выгоду на сумму более 800 миллионов лари, трудоустроено более 4000 наших соотечественников, и Грузия сформировалась как один из самых привлекательных центров в масштабе региона», – сказал Ираклий Кобахидзе.





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