|
|
|
США обеспокоены деятельностью Управления по борьбе с языком ненависти правительства Грузии
28.07.2026 11:48
Мы обеспокоены созданием правительством Грузии Управления по борьбе с языком ненависти - Лучшим ответом на ложь и ошибочные взгляды является больше свободы слова, а не навязанное молчание. Об этом заявили в посольстве США в Грузии в ответ на вопрос «Радио Свобода» относительно задержания журналиста Вахо Саная.
Как пояснили в посольстве, США решительно выступают против цензуры и ограничительных законов, которые используются для того, чтобы заставить замолчать людей с нежелательными взглядами.
«Администрация Трампа ясно заявила, что Соединённые Штаты считают свободу слова фундаментальной основой функционирующего общества, и мы решительно выступаем против цензуры и ограничительных законов, которые используются для того, чтобы заставить замолчать людей с нежелательными взглядами. Как мы уже говорили нашим грузинским партнёрам, стабильность требует наличия политической оппозиции, которая взаимодействует с государственными институтами от имени граждан — тех граждан, которые отдали за неё свои голоса. Политическая стабильность, обеспеченная широким представительством различных взглядов, является одним из факторов, делающих Грузию надёжным партнёром для американских инвестиций, сотрудничества в сфере безопасности и долгосрочного стратегического партнёрства.
Мы обеспокоены созданием правительством Грузии Управления по борьбе с языком ненависти. Лучшим ответом на ложь и ошибочные взгляды является больше свободы слова, а не навязанное молчание», — заявили в посольстве США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна