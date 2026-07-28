США обеспокоены деятельностью Управления по борьбе с языком ненависти правительства Грузии

28.07.2026 11:48





Мы обеспокоены созданием правительством Грузии Управления по борьбе с языком ненависти - Лучшим ответом на ложь и ошибочные взгляды является больше свободы слова, а не навязанное молчание. Об этом заявили в посольстве США в Грузии в ответ на вопрос «Радио Свобода» относительно задержания журналиста Вахо Саная.



Как пояснили в посольстве, США решительно выступают против цензуры и ограничительных законов, которые используются для того, чтобы заставить замолчать людей с нежелательными взглядами.



«Администрация Трампа ясно заявила, что Соединённые Штаты считают свободу слова фундаментальной основой функционирующего общества, и мы решительно выступаем против цензуры и ограничительных законов, которые используются для того, чтобы заставить замолчать людей с нежелательными взглядами. Как мы уже говорили нашим грузинским партнёрам, стабильность требует наличия политической оппозиции, которая взаимодействует с государственными институтами от имени граждан — тех граждан, которые отдали за неё свои голоса. Политическая стабильность, обеспеченная широким представительством различных взглядов, является одним из факторов, делающих Грузию надёжным партнёром для американских инвестиций, сотрудничества в сфере безопасности и долгосрочного стратегического партнёрства.



Мы обеспокоены созданием правительством Грузии Управления по борьбе с языком ненависти. Лучшим ответом на ложь и ошибочные взгляды является больше свободы слова, а не навязанное молчание», — заявили в посольстве США.





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