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Для 300 семей вынужденных переселенцев приобретут жилые дома
28.07.2026 11:58
Агентство по делам вынужденно перемещённых лиц приобретёт жилые дома почти для 300 семей вынужденных переселенцев по всей территории Грузии.
Список семей, в отношении которых Комиссия по рассмотрению вопросов вынужденных переселенцев приняла положительное решение о предоставлении жилья, уже опубликован на сайте агентства.
По информации агентства, вынужденно перемещённым семьям предоставлен шестимесячный срок, в течение которого они смогут самостоятельно выбрать жилой дом в любом регионе Грузии и представить его на рассмотрение агентству.
Отмечается, что наряду со строительством жилых комплексов для обеспечения переселенцев жильём программа приобретения домов в последнее время приобрела особенно широкий масштаб. В текущем году агентство уже приобрело жильё для 1 640 семей вынужденных переселенцев.
В дальнейшем процесс обеспечения вынужденно перемещённых семей жильём будет продолжен ещё более активными темпами.
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