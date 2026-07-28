Для 300 семей вынужденных переселенцев приобретут жилые дома

28.07.2026 11:58





Агентство по делам вынужденно перемещённых лиц приобретёт жилые дома почти для 300 семей вынужденных переселенцев по всей территории Грузии.



Список семей, в отношении которых Комиссия по рассмотрению вопросов вынужденных переселенцев приняла положительное решение о предоставлении жилья, уже опубликован на сайте агентства.



По информации агентства, вынужденно перемещённым семьям предоставлен шестимесячный срок, в течение которого они смогут самостоятельно выбрать жилой дом в любом регионе Грузии и представить его на рассмотрение агентству.



Отмечается, что наряду со строительством жилых комплексов для обеспечения переселенцев жильём программа приобретения домов в последнее время приобрела особенно широкий масштаб. В текущем году агентство уже приобрело жильё для 1 640 семей вынужденных переселенцев.



В дальнейшем процесс обеспечения вынужденно перемещённых семей жильём будет продолжен ещё более активными темпами.





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