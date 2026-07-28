Министры экономического блока ознакомились с работами в аэропорту Кутаиси

28.07.2026 11:51





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариям Квривишвили вместе с министром финансов Лашей Хуцишвили и министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе ознакомилась с ходом работ в Международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в Кутаиси, а также осмотрела уже реализованные проекты.



В частности, министры ознакомились с завершающим этапом строительства новой взлётно-посадочной полосы длиной 3,6 километра и объектов аэродромной инфраструктуры.



По словам Мариям Квривишвили, этот проект станет историческим для авиационной отрасли и транспортного сектора Грузии в целом.



«Длина новой взлётно-посадочной полосы составит 3,6 километра, что сделает её самой длинной в нашей стране. Это позволит принимать в Кутаисском международном аэропорту грузовые и пассажирские воздушные суда всех типов и размеров. Существенно увеличится пропускная способность аэропорта, мы сможем принимать больше рейсов, а развитие этой инфраструктуры будет способствовать, в том числе, расширению грузовых перевозок через Кутаисский международный аэропорт. В течение ближайших трёх месяцев мы полностью завершим текущие строительные работы, предшествующие вводу объекта в эксплуатацию. Также практически завершён монтаж светосигнального оборудования и других навигационных систем», — заявила министр экономики.



По её словам, новая взлётно-посадочная полоса будет открыта уже осенью текущего года.



«Поскольку все инфраструктурные работы выполняются в полном соответствии с утверждённым графиком, мы рассчитываем, что уже этой осенью сможем открыть новую взлётно-посадочную полосу и рулёжные дорожки, полностью ввести их в эксплуатацию и принять первый рейс на новой инфраструктуре Кутаисского международного аэропорта», — отметила Мариям Квривишвили.



Министры также осмотрели реализованные на территории аэропорта проекты, направленные на повышение комфорта пассажиров и качества обслуживания, в том числе два новых бизнес-зала премиум-класса и сервис Fast Track.



Как подчеркнула Мариям Квривишвили, текущие инфраструктурные работы полностью соответствуют масштабному плану развития, который правительство реализует в отношении Кутаисского международного аэропорта.



Проект такого масштаба в сфере авиационной инфраструктуры реализуется впервые в истории независимой Грузии. Его общая стоимость составляет 240 млн лари. После ввода новой инфраструктуры в эксплуатацию аэропорт сможет принимать и обслуживать крупнейшие в мире воздушные суда, что значительно расширит его возможности и укрепит позиции Грузии как регионального авиационного и логистического хаба. По оценке Мариям Квривишвили, проект будет иметь огромное значение для дальнейшего развития туризма и авиационной отрасли страны.



Информацию о текущих и уже реализованных проектах в Кутаисском аэропорту министрам представили заместитель министра экономики Тамар Иоселиани и генеральный директор «Объединения аэропортов Грузии» Леван Мосешвили.





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