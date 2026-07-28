Шарманашвили: В защите национальных святынь нет ничего неконституционного

28.07.2026 13:01





»В защите национальных святынь нет ничего неконституционного. Они имеют на это полное право, однако если попытаются действовать незаконными, неконституционными методами, у государства будет крайне жесткое реагирование», — заявил член парламентского большинства Тенгиз Шарманашвили в интервью Первому каналу Грузии.



Шарманашвили попросили прокомментировать заявление Георгия Картвелишвили о создании «Народного движения».



«Если под принципиальной реакцией понимается выражение своей позиции в рамках закона, то они имеют на это полное право. Но если кто-то считает, что может действовать незаконно, прибегнуть к насилию или совершить что-либо, противоречащее закону, государство отреагирует и вряд ли будет задумываться о том, считают ли они себя нашими сторонниками или нет. Поэтому таким молодым людям я бы посоветовал хорошо подумать, когда они говорят о реакции, и действовать исключительно в рамках закона. Если они выйдут за эти рамки, пусть будут уверены, что государство даст соответствующую законную реакцию. Все должны знать, что государство будет незамедлительно реагировать на насилие, и никто не должен убеждать себя, что подобные действия останутся без последствий. Неправильно также рассуждать о том, какие организации можно создавать, а какие — нет. Я говорю это, исходя из Конституции. В защите национальных святынь нет ничего неконституционного. Они имеют на это полное право, но если попытаются делать это незаконными, неконституционными методами, государство отреагирует крайне жёстко. Те, кто хочет защищать национальные святыни и ценности, должны сохранять самообладание и делать это исключительно конституционными методами», — заявил Тенгиз Шарманашвили.



27 июля Георгий Картвелишвили объявил о создании «Народного движения».



«Наша инициативная группа создаёт Народное движение для защиты грузинских ценностей, традиций и национальной идентичности и начинает борьбу против людей и групп, финансируемых из-за рубежа, находящихся в рабской зависимости от внешних интересов и исповедующих извращённую идеологию. Наше движение будет очень активным, серьёзным и одновременно максимально конструктивным, однако если это потребуется для защиты нашей культуры и национальной идентичности, мы не отступим ни перед какой угрозой», — заявил Картвелишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





