Шарманашвили: Посольство США должно объяснить, почему оно обеспокоено

28.07.2026 13:01





»Ответ на соответствующее заявление посольства США, вероятно, даст Министерство иностранных дел, поскольку наше законодательство запрещает публичное оскорбление людей. Это абсолютно нормальная практика, и подобные нормы действуют не только в Грузии, но и в большинстве европейских стран. Если у них есть вопросы, уверен, Министерство иностранных дел на них ответит», — заявил член парламентского большинства Тенгиз Шарманашвили в интервью Первому каналу Грузии.



Тенгиз Шарманашвили прокомментировал заявление посольства США, распространённое «Радио Свобода», согласно которому «посольство выражает обеспокоенность в связи с созданием подразделения по борьбе с языком ненависти».



«Посольство США должно конкретно объяснить, чем именно вызвана его обеспокоенность. Например, разве судебная практика Германии действует иначе? Когда человека оштрафовали за высказывания в адрес Мерца, это даже не были прямые оскорбления, однако немецкий суд разъяснил, что подобное недопустимо. Тогда следует сказать, где именно такая судебная практика считается правильной. Объяснение, что европейцам можно так поступать, а Грузии — нельзя, является неприемлемым и неправильным. Если они заявят, что практика британских или немецких судов ошибочна, тогда и мы можем пересмотреть свои подходы. Но если скажут, что им можно, а грузинам — нет, то это дискриминация, сегрегация и ошибочный подход», — заявил Шарманашвили.



По его словам, граница между свободой выражения мнения, оскорблением и языком ненависти определяется судебной практикой.



«Например, только Европейский суд по правам человека вправе толковать положения Европейской конвенции по правам человека через свои решения. Если национальные суды неверно трактуют эти нормы, решения могут быть обжалованы в Страсбурге, где проводится окончательная проверка и определяется, было ли толкование правильным. Таким образом, как на европейском, так и на национальном уровне установить эту границу может только суд», — заявил Тенгиз Шарманашвили.





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