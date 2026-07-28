Цитлидзе: Реакция США указывает на то, что спасение Грузии возможно лишь без олигархического режима и Иванишвили

28.07.2026 15:56





Реакция США и наших международных партнёров ясно указывает только на одно: спасти Грузию будет возможно только без олигархического режима и Бидзины Иванишвили, - об этом на брифинге заявила один из лидеров «Единого национального движения» Анна Цитлидзе, комментируя заявление посольства США, в котором выражена обеспокоенность в связи с созданием правительством Грузии Управления по борьбе с языком ненависти.



По её словам, США не нормализуют отношения с режимами, которые задерживают журналистов за свободу выражения мнения, применяют насилие в отношении собственных граждан и ведут страну к изоляции.



«Оценка США происходящего сегодня в Грузии абсолютно закономерна. Когда журналистов — Вахо Саная и Мзию Амаглобели — задерживают за свободу выражения мнения, очевидно, что у наших международных партнёров будет именно такая реакция, какую выразили Соединённые Штаты. «Грузинская мечта» прекрасно понимает, что не сможет нормализовать отношения ни с США, ни с Европейским союзом по одной очень простой причине. Они не выстраивают отношения с режимами, которые задерживают журналистов, политиков и рядовых граждан за свободу выражения мнения, с режимами, которые подрывают демократическое развитие Грузии, травят, проливают кровь и применяют насилие в отношении граждан страны, превращают собственную страну в изолированное государство и лишают её самого главного — европейского будущего, напрямую связанного со свободой и национальной идентичностью Грузии. Реакция США и наших международных партнёров ясно указывает только на одно: спасти Грузию будет возможно только без олигархического режима и Бидзины Иванишвили. Я уверена, что за этим решением обязательно последуют конкретные практические шаги со стороны США. Напомню риторику «Грузинской мечты», когда она обманывала своих избирателей, утверждая, что администрация Байдена была настроена против них, а отношения наладятся после прихода администрации Трампа. Это заявление сделано уже при администрации Трампа, причём в очень жёсткой форме, где прямо сказано, что происходящее сегодня в Грузии связано со свободой выражения мнения и не имеет никакого отношения к демократии и развитию», — заявила Анна Цитлидзе.



Напомним, как сообщили в посольстве США «Радио Свобода», Соединённые Штаты решительно выступают против цензуры и ограничительных законов, которые используются для того, чтобы заставить замолчать людей с нежелательными взглядами. Это заявление посольство сделало в ответ на вопрос, заданный в контексте задержания журналиста Вахо Саная.



«Мы обеспокоены созданием правительством Грузии Управления по борьбе с языком ненависти. Лучшим ответом на ложь и ошибочные взгляды является больше свободы слова, а не навязанное молчание», — говорится в заявлении.





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