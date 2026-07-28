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В суде произошла потасовка между активистами и сотрудниками Службы приставов
28.07.2026 16:35
В суде произошла потасовка между активистами и сотрудниками Службы приставов. Инцидент произошел в тот момент, когда началось рассмотрение административных дел лиц, задержанных 26 июля у здания Тбилисского собрания (Сакребуло), и присутствующие заходили в зал судебных заседаний.
Сотрудники Службы приставов вывели из здания суда нескольких человек.
В настоящее время в Тбилисском городском суде продолжаются судебные заседания по делам об административных правонарушениях в отношении активистов, задержанных у здания Тбилисского собрания (Сакребуло).