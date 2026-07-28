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В суде произошла потасовка между активистами и сотрудниками Службы приставов


28.07.2026   16:35


В суде произошла потасовка между активистами и сотрудниками Службы приставов. Инцидент произошел в тот момент, когда началось рассмотрение административных дел лиц, задержанных 26 июля у здания Тбилисского собрания (Сакребуло), и присутствующие заходили в зал судебных заседаний.

Сотрудники Службы приставов вывели из здания суда нескольких человек.

В настоящее время в Тбилисском городском суде продолжаются судебные заседания по делам об административных правонарушениях в отношении активистов, задержанных у здания Тбилисского собрания (Сакребуло).


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