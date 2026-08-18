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Академии общественной безопасности и полиции присвоен статус высшего образовательного учреждения
18.08.2026 10:57
Академии общественной безопасности и полиции Министерства внутренних дел предоставлена безусловная авторизация сроком на 6 лет, и она получила статус высшего образовательного учреждения.
По информации Министерства внутренних дел, в результате авторизации академия получила право обратиться в Национальный центр развития качества образования для аккредитации программы бакалавриата - «Общественная безопасность и полицейское дело».
«Программа относится к первой ступени высшего образования - бакалавриату. Ее цель - подготовка высококвалифицированных кадров в направлении обеспечения общественной безопасности и правопорядка, выявления, пресечения, расследования, анализа и превенции преступлений и других правонарушений.
По завершении программы выпускнику будет присвоена квалификация бакалавра общественной безопасности и полицейского дела.
Наряду с профессиональными образовательными программами академия полиции сможет реализовывать также программы высшего образования», - говорится в информации.
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