Академии общественной безопасности и полиции присвоен статус высшего образовательного учреждения

18.08.2026 10:57





Академии общественной безопасности и полиции Министерства внутренних дел предоставлена безусловная авторизация сроком на 6 лет, и она получила статус высшего образовательного учреждения.



По информации Министерства внутренних дел, в результате авторизации академия получила право обратиться в Национальный центр развития качества образования для аккредитации программы бакалавриата - «Общественная безопасность и полицейское дело».



«Программа относится к первой ступени высшего образования - бакалавриату. Ее цель - подготовка высококвалифицированных кадров в направлении обеспечения общественной безопасности и правопорядка, выявления, пресечения, расследования, анализа и превенции преступлений и других правонарушений.



По завершении программы выпускнику будет присвоена квалификация бакалавра общественной безопасности и полицейского дела.



Наряду с профессиональными образовательными программами академия полиции сможет реализовывать также программы высшего образования», - говорится в информации.





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