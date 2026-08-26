Пенитенциарная служба распространяет заявление по поводу информации, опубликованной Михаилом Саакашвили

26.08.2026 12:37





Специальная пенитенциарная служба откликается на заявление третьего президента Грузии Михаила Саакашвили касательно оппозиционного политика Ираклия Надирадзе и отмечает, что «Ираклий Надирадзе и ещё трое осуждённых, содержащихся вместе с ним, размещены в четырёхместной камере в соответствии с требованиями законодательства и при полном соблюдении стандартов Европейского комитета по предупреждению пыток (CPT)».



По информации Пенитенциарной службы, ни Ираклий Надирадзе, ни кто-либо из содержащихся вместе с ним в камере не обращался к администрации учреждения с какими-либо претензиями.



В ведомстве также заявили, что на данном этапе в отношении осуждённого Ираклия Надирадзе никаких ограничений со стороны учреждения не установлено.



«Специальная пенитенциарная служба реагирует на очередное провокационное и клеветническое заявление осуждённого Михаила Саакашвили, распространённое через социальную сеть, относительно осуждённого Ираклия Надирадзе, которое направлено на введение в заблуждение определённой части общества и дискредитацию пенитенциарной системы.



Служба разъясняет, что Ираклий Надирадзе и ещё трое осуждённых, содержащихся вместе с ним, размещены в четырёхместной камере в соответствии с требованиями законодательства и при полном соблюдении стандартов Европейского комитета по предупреждению пыток (CPT).



Ни Ираклий Надирадзе, ни кто-либо из размещенных вместе с ним в камере не обращался к администрации учреждения с какими-либо претензиями.



Мы также подчеркиваем, что на данном этапе в отношении осуждённого Ираклия Надирадзе никаких ограничений со стороны учреждения не установлено. Он пользуется правом говорить по телефону и правом на свидания. Соответственно, может беспрепятственно общаться с внешним миром.



Стоит отметить, что и ранее через официальную страницу осуждённого Саакашвили в социальных медиа неоднократно распространялась ложная информация о других обвиняемых/осуждённых, которая использовалась им и его соратниками для политических спекуляций.



Специальная пенитенциарная служба еще раз призывает всех воздерживаться от распространения подобной ложной информации и учитывать, что заявления такого рода могут вызвать разногласия между осуждёнными», - говорится в заявлении.



Для справки, Михаил Саакашвили написал в соцсети, что в одну камеру с Ираклием Надирадзе поместили человека, «пойманного» за насилие. Саакашвили написал, что убежден, что целью этого являются запугивание и физическое воздействие.





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