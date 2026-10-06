СМИ: Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе 4 ноября могут выйти на свободу по сделке со следствием

06.10.2026 13:09





Условия процессуального соглашения между прокуратурой и осуждёнными по делу 4 октября Муртазом Зоделава и Лашей Беридзе находятся на стадии окончательного согласования, однако «Интерпрессньюс» стали известны некоторые детали.



В частности, по информации агентства, речь идёт о заключении процессуального соглашения с каждым из них с назначением реального наказания в виде одного года и одного месяца лишения свободы.



Если окончательное соглашение будет утверждено на этих условиях, осуждённые покинут пенитенциарное учреждение 4 ноября.



Напомним, что согласно приговору Тбилисского городского суда, Лаша Беридзе и Муртаз Зоделава, являвшиеся организаторами событий 4 октября 2025 года, приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.



Муртазу Зоделава было предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2 статьи 19-222 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает попытку захвата и блокирования объектов стратегического и особо важного значения, совершённую группой лиц. Ему также было предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 УК Грузии, которая предусматривает организацию и руководство групповым насилием. Кроме того, ему было предъявлено обвинение по статье 317 УК Грузии, которая предусматривает призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти и в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет.



Лаше Беридзе было предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2 статьи 19-222 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает попытку захвата и блокирования объектов стратегического и особо важного значения, совершённую группой лиц. Ему также было предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 УК Грузии, которая предусматривает организацию и руководство групповым насилием.





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