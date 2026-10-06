Автандил Давитадзе: В Грузии больше нет Народного защитника!

06.10.2026 13:10





Леван Иоселиани защищает не права народа и подвергшегося пыткам человека, а права «Грузинской мечты», — так отец осуждённого Георгия Давитадзе Автандил Давитадзе отреагировал на позицию Народного защитника Левана Иоселиани о том, что «на кадрах, которые он видел, не видно, что Георгия Давитадзе изнасиловали пальцем».



По словам Давитадзе, Левана Иоселиани нельзя назвать Народным защитником, и он не может исполнять эту обязанность.



«Таким образом, у нас, в Грузии, больше нет Народного защитника! Это защитник этой власти, и, думаю, он настолько запуган, чтобы с ним не поступили так же, как с Георгием, что поэтому больше ничего не может сказать. Этот человек [Леван Иоселиани] защищает не права народа и права подвергшегося пыткам человека, а права «Грузинской мечты»», — заявил Давитадзе.



В настоящее время у Специальной пенитенциарной службы родственники заключённого Георгия Давитадзе проводят акцию протеста. На месте находятся члены семьи осуждённого и его сторонники. Они развернули различные плакаты, а также символически надели медицинские перчатки.





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