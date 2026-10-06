Гегеля: То, что в Грузии обсуждается вопрос запрета партий указывает на то, что Грузия все больше становится на путь Беларуси и России

06.10.2026 13:10





Как заявил член партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия, запрет партий в Грузии указывает миру на то, что Грузия движется по пути Беларуси и России.



Как отметил Гегелия, «это является предметом крайней обеспокоенности для цивилизованного мира, и на это будет очень жесткая реакция».



«Запрет партий — это экстремальная мера, которую принимают диктаторы. Это недопустимо и немыслимо даже в электоральной автократии. То, что в Грузии рассматривается подобный вопрос, конечно, указывает всему миру на то, что Грузия с каждым днём всё больше движется по пути Беларуси и России. Я даже улыбаюсь, когда вспоминаю, что даже в диктатуре партии не запрещены полностью. Режим «Грузинской мечты», который разыгрывает европейский режим, на самом деле укрепляет жёсткую, прочную диктатуру российского типа, которая уже запрещает даже партии, имеющие по результатам их же выборов голоса почти миллиона человек. Конечно, это является предметом крайней обеспокоенности для цивилизованного мира, и на это будет очень жесткая реакция», — заявил Григол Гегелия.



Напомним, что в Европарламенте состоятся дебаты по вопросу Грузии и голосование по резолюции. Согласно повестке дня, дебаты под названием «Попытки правящей партии «Грузинская мечта» запретить оппозиционные партии в Грузии» начнутся 7 октября в 19:00 по местному времени. Также 8 октября депутаты Европарламента проголосуют по резолюции по данному вопросу.





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